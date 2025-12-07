İnhisar’da sağlık seferberliği: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' Bilim Kafe

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknik Bölümü işbirliğiyle İnhisar’da kapsamlı bir sağlık etkinliği gerçekleştirildi. '7’den 70’e Sürdürülebilir Sağlık' temalı Bilim Kafe, bölge halkına yönelik uygulamalı bilgilendirmeler ve farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekti.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personeli ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yüksekokulun farklı programlarından öğretim elemanları ve öğrenciler, Bilim Kafe formatında kurdukları stantlarda ziyaretçilerle birebir etkileşim kurarak detaylı bilgilendirmeler sundu.

Programlardan uygulamalı ve bilgilendirici sunumlar

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı öğretim elemanları, ziyaretçilerin tansiyon ölçümü yapıp sonuçlarını anlatarak, diyabet, kolesterol ve kanser gibi hastalıklar, akılcı ilaç kullanımı ve kan değerlerinin anlamları konusunda açıklamalar yaptı.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğretim elemanları, vatandaşların hastane hizmetlerine hızlı ve kolay erişimi için MHRS ve e-Nabız uygulamaları hakkında pratik bilgiler verdi ve akıllı telefon kullanan ziyaretçilere uygulama desteği sundu.

Optisyenlik Programı stantında görme bozuklukları ve doğru gözlük seçimi konusunda bilinçlendirme yapıldı; gözlüklerin yalnızca optik mağazalardan temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İlk ve Acil Yardım Programı ekipleri, Heimlich manevrası ve kalp masajı gibi hayat kurtaran ilk yardım uygulamalarını maket üzerinde gösterdi ve kalp krizi konusunda hayati bilgiler paylaştı.

Ameliyathane Hizmetleri Programı öğretim elemanları ise ameliyat öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken bakım, beslenme ve anestezi süreçleri hakkında aydınlatıcı bilgiler sundu.

Diyaliz Programı öğretim elemanları ve öğrencileri hazırladıkları görsellerle bilinçli su tüketimi ve böbrek sağlığı konularına dikkat çekti; soru-cevap oturumları ile ziyaretçilerin farkındalığını ölçtü ve su ikramıyla etkinliği destekledi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinlik boyunca yapılan birebir bilgilendirmeler ve uygulamalı gösterimlerin halkın sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu belirtti.

