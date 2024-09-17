INJI Türkiye'de Üç Konser Verecek

INJI, Ekim Ayında Türkiye'de Sahne Alacak

Uluslararası müzik sahnesinin parlayan yıldızı INJI, dünya turnesi çerçevesinde Türkiye'de üç etkinlik gerçekleştirecek. BKM Organizasyonu, sanatçının 13 Eylül'de Los Angeles'ta start alan 22 duraklı turnesi kapsamında Türk müzikseverlerle buluşacağını duyurdu.

Konser Tarihleri ve Mekanlar

INJI, 10 Ekim'de Ankara'daki Milyon Performance Hall'da, 11 Ekim'de İzmir'in Ooze Venue'sinde ve 12 Ekim'de ise İstanbul'daki Dorock XL/Kadıköy'de sahne alacak.

Yeni Albüm ve Başarılar

''Gaslight'' adlı parçasıyla kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaşan genç sanatçı, beş parçadan oluşan yeni albümünde ünlü Grammy ödüllü sanatçı Nile Rodgers ile birlikte çalışarak büyük bir başarıya imza attı.