İnmede Dakikalar Hayat Kurtarıyor: Erken Müdahale Hayati

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Çabalar, inmenin erken tanısı ve tedavisinin hayat kurtardığını vurguladı.

İnme nedir?

"İnme (felç), beyne giden kan akışının ani bir şekilde kesilmesi ya da beyin damarlarında kanama meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan, acil müdahale gerektiren nörolojik bir durumdur. Beyin hücreleri oksijen ve besin alamadığında dakikalar içinde hasar görmeye başlar".

Çabalar, inmenin iki ana türde görüldüğünü belirterek, iskemik inme ve hemorajik inme arasındaki farklara dikkat çekti. "İskemik inme, beyin damarının tıkanması sonucu oluşur. İnme vakalarının yaklaşık yüzde 80’i bu türdedir. Hemorajik inme, beyin damarının yırtılıp kanamasıyla oluşur. Daha az görülür ancak ölüm riski daha yüksektir."

Belirtiler ve acil davranış

İnme genellikle ani başlayan belirtilerle kendini gösterir: yüzde kayma veya asimetri, konuşma bozukluğu veya kelimeleri bulmada zorlanma, kol veya bacakta güçsüzlük ya da hissizlik (özellikle vücudun bir tarafında), görme bulanıklığı veya çift görme, şiddetli baş ağrısı ve denge kaybı.

Erken tanı için F.A.S.T. kuralının hayati önem taşıdığını belirten Çabalar, açıklamalarını şöyle aktardı: "F (Face): Yüzde kayma var mı?, A (Arms): Kollarını kaldırabiliyor mu?, S (Speech): Konuşması anlaşılır mı?, T (Time): Bu belirtiler varsa zaman kaybetmeden 112 Acil Servis aranmalıdır."

Çabalar ayrıca kritik uyarılarda bulundu: "İnme şüphesi olan kişiye asla yemek veya su verilmemeli, uyutulmamalı ve vakit kaybetmeden acil servise ulaşılmalıdır. İnmede her dakika, beynin kurtarılabilecek hücreleri için kritik önemdedir. İnmede her dakika önemlidir çünkü her geçen dakikada milyonlarca beyin hücresi kaybedilir. Erken tanı konulan hastalarda, pıhtı çözücü tedavi ve girişimsel yöntemlerle kalıcı hasar riski büyük ölçüde azaltılabilir".

Korunma önerileri

Çabalar, inmeden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu: "Tansiyon, kolesterol ve kan şekeri düzenli kontrol edilmelidir. Sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Düzenli egzersiz yapılmalı, ideal kilo korunmalıdır. Sebze, meyve ve tam tahıllardan zengin beslenilmelidir. Stres yönetimi ve düzenli uyku ihmal edilmemelidir".

İnme risk faktörleri

Çabalar, inme riskini artıran faktörleri şöyle sıraladı: "Hipertansiyon, Diyabet, Kalp hastalıkları, Obezite, Yüksek kolesterol, Hareketsiz yaşam tarzı, Sigara ve alkol kullanımı".

Tedavi yöntemleri

İnme tedavisinde kullanılan yöntemleri de aktaran Çabalar, uygulamaları şu şekilde özetledi: "Trombolitik (pıhtı çözücü) tedavi: Belirtilerin başlamasından sonraki ilk 4,5 saat içinde uygulanabilir. Mekanik trombektomi: Damar tıkanıklığının kateterle açılması işlemi. Yoğun bakım ve rehabilitasyon desteği: Beyin fonksiyonlarının yeniden kazanılmasına yardımcı olur".

İnme sonrası rehabilitasyon

Çabalar, rehabilitasyonun önemine değinerek şunları söyledi: "İnme sonrası süreçte fizik tedavi, konuşma terapisi ve psikolojik destek büyük önem taşır. Bu süreç, hastanın günlük yaşamına bağımsız şekilde dönebilmesini sağlar. Hasta yakınlarının sabırlı, destekleyici ve motive edici tutumu iyileşme sürecini hızlandırır. Ailenin doğru bilgilendirilmesi, hastanın moralini ve tedaviye uyumunu güçlendirir. Doğru tedavi ve düzenli takip ile birçok inme hastası yeniden aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, risk faktörlerinin kontrolü ve düzenli hekim takibi kalıcı iyileşmede anahtardır".

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI PROF. DR. MURAT ÇABALAR