İnönü Belediyesi Semi Treyler ile Araç Filosunu Güçlendirdi

İnönü Belediyesi, Serhat Hamamcı öncülüğünde Semi Treyler Alım Projesinin ilk etabını tamamladı; çekici kamyon filoya katıldı, yeni Semi Treyler yakında hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:29
Semi Treyler Alım Projesinin ilk etabı tamamlandı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın girişimleriyle başlatılan Semi Treyler Alım Projesinin ilk etabı tamamlandı.

Belediyenin araç filosuna, çekici kamyon dahil edildi. Yakında üretimi tamamlanacak Semi Treyler ile birlikte yeni araç, belediye hizmetlerinde kullanılmaya başlanacak.

Bu adımla birlikte ilçeye daha verimli ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımızı en iyi ve en verimli şekilde yürütmek amacıyla araç filomuza dahil ettiğimiz çekicinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnönü’müze kazandırdığımız her yeni araç, hizmet kalitemizi bir adım daha ileri taşıyor" dedi.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI’NIN GİRİŞİMLERİYLE BAŞLATILAN SEMİ TREYLER ALIM PROJESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI.

