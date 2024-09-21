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İnönü Üniversitesi'nde İkinci Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi, yedili çapraz karaciğer naklinde dünya çapında bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:34
İnönü Üniversitesi'nde İkinci Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi'nde İkinci Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, yedili çapraz karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu operasyonun ikinci kez yapıldığını duyurdu.

14 Ameliyathane ve 120 Kişilik Ekip

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon aynı anda 14 ameliyathanede gerçekleştirildi ve toplamda 120 kişilik bir ekip görev aldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz, bu karmaşık prosedürü başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Dünya Çapında Bir İlk

Bu operasyonda yedi donör ve yedi alıcı yer aldı. Prof. Dr. Yılmaz, "Bu tür bir operasyon, dünya tarihinde yalnızca ikinci kez gerçekleştirilmiştir. İlk yedili çapraz karaciğer nakli de Malatya'da yapılmıştı," diyerek önemli bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

Öncü Olma İddiası

Malatya, karaciğer nakli konusunda önemli bir merkez haline geldi. Yılmaz, "Dünyada şimdiye kadar 17 üçlü çapraz karaciğer nakli yapılmış olup, bunların 14’ü İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirildi" dedi. Ayrıca, yurt dışından gelen hastalara da hizmet verdiklerini vurguladı.

Yenilikçi Yöntemler ve İş Birlikleri

Çapraz karaciğer nakli uygulamaları, Boston College’den iki Türk akademisyenle yürütülen iş birliği sayesinde geliştirilen yenilikçi bir yöntemdir. Bu projede Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver’in geliştirdiği algoritmanın büyük katkısı bulunuyor.

Organ Bağışının Önemini Vurguladı

Prof. Dr. Yılmaz, organ bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekti ve "Bugün, Kırım'dan gelen bir hastamız bu işlem sayesinde tedavi olma fırsatı bulmuştur," şeklinde konuştu. Bu tür nakil yöntemleri sayesinde hastaların yaşam kalitesi artıyor.

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