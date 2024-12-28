İnönü, Vefatının 51. Yılında Malatya'da Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü, Malatya'da Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen anma programıyla yad edildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Vefatının 51. yılında İsmet İnönü'yü Anma" etkinliğinde, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız moderatörlük yaptı.

Yankı Bağcıoğlu'ndan İnönü'nün Biyografisi

Etkinlikte söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İnönü'nün hayatının büyük bir kısmının savaşlar ve diplomatik mücadelelerle dolu olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, "İnönü, eğitim hayatını birincilikle tamamladıktan sonra subay oldu. Savaş ve diplomasi alanlarındaki başarısına rağmen her zaman dürüstlük ve mütevazilik ile öne çıkan bir komutan olarak kalmıştır" dedi.

İnönü'nün Askeri Başarıları

İnönü'nün disiplinli bir asker olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük destekçisi olduğunu, Çerkez Ethem'in mağlup edilmesi gibi kritik olaylarda başrol oynadığını ifade etti. "İnönü, gerektiğinde sert bir savunmacı ve kararlı bir liderdi" şeklinde konuştu.

İnönü ve Ailesi

Tarihçi-yazar Sinan Meydan ve İsmet İnönü'nün torunu, gazeteci-yazar Zeynep Bilgehan ise anma programında, İnönü’nün Kurtuluş Savaşı sürecindeki yaşamdaki askeri ve politik başarılarını aktardılar.

Taziye Ziyareti

Etkinliğin ardından Bağcıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.