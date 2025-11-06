İnönülü Kadınlardan Başkan Serhat Hamamcı'ya Bazlama İkramı

İnönü'deki kadınlar, Başkan Serhat Hamamcı'ya peynir ve manda sütüyle yapılan bazlamaları ikram etti; Hamamcı üreticilere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:33
Başkan Hamamcı gözleme standını ziyaret etti

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki kadınlar, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya el emekleriyle hazırladıkları bazlamalardan ikram etti.

Başkan Hamamcı, Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin Belediye Hizmet Çarşısı'nda bulunan gözleme standını ziyaret etti. Ziyarette, İnönü’nün marifetli kadınları tarafından hazırlanan gözlemelerin tadına bakan Hamamcı, ardından pazar alışverişine çıkan vatandaşlarla sohbet etti.

Hamamcı, İnönü’de üretilen peynir ve manda sütüyle yapılan bazlamaları da tadarak üreticilere teşekkür etti. İnönümüzün marifetli hanımlarının ellerine sağlık sözleriyle kadın üreticilerin emeklerini takdir etti.

