INS Trikand Limasol'da: Hindistan-GKRY Ortak Tatbikatı İçin Kıbrıs'a Geldi

Rum basınında yer alan haberler ve Hindistan'ın GKRY Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Donanmasına ait INS Trikand adlı savaş gemisi, Ada'ya ulaşarak Limasol Limanı'na demirledi.

Geminin, Talwar sınıfı güdümlü füze fırkateyni olduğu belirtiliyor.

Tatbikat Programı ve Ziyaret

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, INS Trikand 23 Eylül’de halkın ziyaretine açıldıktan sonra, 24 Eylül’de GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatı (PASSEX)'a katılacak ve tatbikatın tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılması bekleniyor.

Bazı Rum gazeteleri, söz konusu Geçiş Tatbikatı'na GKRY ve Hindistan'ın yanı sıra Yunanistan Donanması'na ait bir geminin de katılacağını ileri sürdü.

Ziyaretin Bağlamı

Hint savaş gemisinin ziyareti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hazirande Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.