İnsan Faaliyetleri Metan Salınımının Başlıca Nedeni

İnsan Faaliyetleri Metan Salınımını Artırıyor

Yeni bir araştırma, dünya üzerindeki metan salınımının yaklaşık %65'inin insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklandığını belirtmektedir. Küresel Karbon Projesi çerçevesinde yürütülen bu çalışma, 66 farklı araştırma merkezi tarafından desteklenmiştir.

Sera Gazı Salınımı ve Metan Salınımı

Yapılan araştırmada, birçok ülkenin sera gazı salınımını azaltma hedeflerine rağmen metan emisyonlarının hızla arttığı saptanmıştır. Özellikle besicilik, kömür madenciliği, doğal gaz çıkarımı ve pirinç üretimi gibi insan aktiviteleri, metan salınımının büyüklüğünü artırmaktadır.

Metan Emisyonlarındaki Artış

Son yirmi yıl içerisinde, insan faaliyetleri sonucu oluşan metan emisyonlarında %15-20 oranında bir artış gözlemlenmiştir. Bu süreçte, yıllık metan salınımının 50-60 milyon ton arası bir artış gösterdiği kaydedilmektedir.

Fosil Yakıtlar ve Tarım Faaliyetleri

2020 yılı için yapılan tahminlerde, atmosferde salınan metan gazı miktarının 370 ila 384 milyon ton arasında değiştiği ifade edilmektedir. Fosil yakıtların metan emisyonları, tarım ve çöp sahalarından kaynaklı metan gazları ile karşılaştırıldığında büyük benzerlikler taşımaktadır. Tarım ve organik atıkların etkisiyle salınan metan gazının fosil yakıtlardan kaynaklanan miktarın yaklaşık iki katı olduğu vurgulanmaktadır.

Sonuç

Bu araştırma, metan emisyonlarının önemli bir çevresel sorun olduğunu ve hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini göstermektedir. Sonuçlar, Environmental Research Letters dergisinde yayımlanmıştır.