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İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"

Zaha Hassan, Trump'ın Orta Doğu'da barışı sağlamanın yolunun Filistinlilerle uzlaşmaktan geçtiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:05
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"

İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan, Trump'ın Amaçlarını Değerlendirdi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliği için oluşturulan heyetin 2010-2012 yıllarında hukuk danışmanlığını yürüten insan hakları avukatı Zaha Hassan, ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Barış Arayışı ve Filistinlilerin Rolü

Hassan, "Trump, Nobel Barış Ödülünü istiyor. Orta Doğu'da barışı sağladığını söyleyebilmek istiyor. Bunun da tek yolu Filistinlilerin razı gelmesidir. Tarafların sadece biriyle barış yapamazsınız." diye belirtti.

İki Devletli Çözüm için Fırsatlar ve Tehditler

Hassan, İsrail'in iki devletli çözümü istemediğini ve bu durumun Gazze'nin ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerini masadan kaldırmayı hedeflediğini söyledikten sonra "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) görüşü, uzun süreli bu işgalin yasa dışı olduğunu ortaya koyuyor"

İsrail'in İlhak Planları ve Gazze'nin Geleceği

NRC Uluslararası Hukuk ve İnsani Prensipler Özel Danışmanı Itay Epshtain, İsrail'in Gazze'nin merkezinde 56 kilometrekarelik bir alanı kalıcı olarak ilhak ettiğinin altını çizdi. Epshtain, "Bu, UAD'nın kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" diyerek endişelerini dile getirdi.

Son olarak, uluslararası toplumun yükümlülüklerine dikkat çeken Epshtain, "Diğer ülkelerin İsrail'in hukuksuz işgaline destek vermemesi gerektiğini" ifade etti ve sorumlulukların hükümet değişiklikleriyle değişmeyeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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