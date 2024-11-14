İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"

İsrail'in İlhak Planları ve Gazze'nin Geleceği

NRC Uluslararası Hukuk ve İnsani Prensipler Özel Danışmanı Itay Epshtain, İsrail'in Gazze'nin merkezinde 56 kilometrekarelik bir alanı kalıcı olarak ilhak ettiğinin altını çizdi. Epshtain, "Bu, UAD'nın kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" diyerek endişelerini dile getirdi.

Son olarak, uluslararası toplumun yükümlülüklerine dikkat çeken Epshtain, "Diğer ülkelerin İsrail'in hukuksuz işgaline destek vermemesi gerektiğini" ifade etti ve sorumlulukların hükümet değişiklikleriyle değişmeyeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.