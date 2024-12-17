İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu

İnsan Hakları Derneklerinin Şikayeti

Fransa'da, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Filistin'e destek veren üç dernek, Fransız asıllı bir İsrailli asker hakkında Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle Paris Adli Mahkemesine başvurdu.

Suçlamalar ve Detaylar

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, FIDH beraberinde Al-Haq, Mizan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezi ile birlikte, Fransız asıllı askerin Gazze'de sivillere karşı soykırım, işkence ve savaş suçları işlediği iddialarıyla mahkemeye şikayet dilekçesi sundu.

Dernekler, 19 Mart'ta sosyal medya platformu X'te yayımlanan ve bir Filistinliye hakaret eden görüntüleri, Fransız asıllı bir İsrailli askere ait olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Fransız Hükümetinin Yanıtı

AA muhabirinin 21 Mart'ta Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine ile gerçekleştirdiği görüşmede, söz konusu askerin görüntülerinin hatırlatılması üzerine, Lemoine bu görüntüleri "şoke edici ve iğrenç" olarak nitelendirdi. Fransız vatandaşlarının yurt dışındaki suçlarına Fransız yargısının bakmakla yetkili olduğunu vurguladı.

Mart ayında sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyondan gözleri bağlı olan kişileri indirerek başka bir araca bindirdiği görülüyor. Üzerinde beyaz tulum bulunan grup, kamyondan indirilirken Fransızca konuşan bir kişinin hakaretlerine maruz kalıyor.