İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze'de Sivilleri Zorla Yerinden Ederek Savaş Suçu İşledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Önemli Rapor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü askeri saldırılar sonucunda Filistinli sivillerin kitlesel şekilde zorla yerinden edildiğini belirtti.

154 Sayfalık Rapor

HRW, "Umutsuz, Aç ve Kuşatma Altında: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı 154 sayfalık raporunda, > Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının yerinden edildiği ve son 13 ayda bölgenin büyük bir kısmının ciddi şekilde tahrip olduğu vurgulanıyor.

Anahtar Bulgular

Rapor, 39 zorla yerinden edilmiş Filistinli ile yapılan görüşmelere ve İsrail'in 184 zorunlu tahliye emrinin yanı sıra uydu görüntülerine dayanan kanıtlara dayanmaktadır. HRW, İsrail'in uygulamalarını detaylı bir şekilde analiz etmiştir.

Savaş Suçları İddiası

Raporda, İsrail Hükûmeti'nin kararlarının, Gazze'deki Filistinli sivillerin kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden edilmesine yol açtığına dikkat çekildi ve İsrail'in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

Sistematik Yerinden Etme Uygulamaları

İsrail'in Gazze nüfusunu kitlesel olarak yerinden etme uygulamasının yaygın bir politika olduğuna dikkat çekilen raporda, kanıtların bunun sistematik bir devlet politikası olduğunu gösterdiği özellikle vurgulandı.

Güvenlik İddialarının Çürütülmesi

Raporda, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerini ve sivil altyapısını kasıtlı bir şekilde yıktığı ifade edilerek, bu eylemlerin uluslararası savaş hukukuna uymadığı belirtildi. HRW mülteci hakları araştırmacısı Nadia Hardman, "İsrail hükümeti, Filistinlileri çıkış yollarında öldürürken, onlara güvenli alanlar teklif ediyormuş gibi davranamaz." ifadesinde bulundu.

Uluslararası Eylem Çağrısı

HRW, tüm ülkeleri İsrail’e karşı yaptırımlar uygulamaya ve silah satışlarını durdurmaya çağırırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bu durumu insanlığa karşı suç olarak soruşturması gerektiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.