İnsan-Robot arasında dehşet: Tesla fabrikasında robot, mühendise saldırdı!

Otomobil parçaları kesen bir robot, Tesla'nın Giga Texas fabrikasında çalışan bir mühendise saldırdı. Olay, fabrikanın Austin yakınlarında iki yıl önce bir arıza nedeniyle durduğu zaman gerçekleşti.

İnsan-Robot arasında dehşet: Tesla fabrikasında robot, mühendise saldırdı!
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İki yıl önce Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında bir mühendis, Tesla'nın robotunun saldırısına uğradı. Bu olay, yeni ortaya çıktı. İki tanık, alüminyum araba parçalarını tutup taşıyan bir makinenin, iş arkadaşlarına saldırdığını anlattı.

Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında iki yıl önce yaşanan bir olayın detayları yeni ortaya çıktı. Tanıkların anlattığına göre Tesla'nın robotu bir mühendisi saldırıya uğrattı. Çalışanlar robotu durdurmak için acil kapatma butonuna bastılar ancak çok geç kalmışlardı. 

robotlar

Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında 2021 yılında korkunç bir kaza yaşandı. Bir mühendis, alüminyum araba parçalarını tutan ve taşıyan bir robotun saldırısına uğradı. Robot, mühendisin sol elini yaraladı. Bu olay, Travis ilçesi ve federal otoriteler tarafından hazırlanan ve DailyMail.com'un incelediği 2021 yaralanma raporunda yer aldı. TRT Haber'in aktardığına göre, Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022 yıllarında başka bir robot yaralanması olmamasına rağmen, bu olay işyerindeki robot güvenliği konusunda uzun süredir devam eden kaygıları artırdı. Tesla'nın yasal olarak yetkililere bildirmesi gereken yaralanma raporunda ise, mühendisin işe devam edebileceği belirtildi.

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