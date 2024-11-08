İnsansı Robot Ai-Da'nın Yaratımından 1,08 Milyon Dolar

İnsansı Robot Ai-Da'nın Eseri Yüksek Fiyata Satışta

Yapay zeka ile programlanan Ai-Da, ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing’in portresini oluşturdu ve bu eser, düzenlenen müzayedede 1,08 milyon dolar değerine alıcı buldu.

Müzayede Detayları

Yapılan açıklamalara göre, bu eser, The Guardian tarafından bildirilen ilk insansı robotun müzayedede satılan eseri oldu. New York'ta gerçekleştirilen açık artırmada, portre için öngörülen ilk teklifler 120 ila 180 bin dolar arasında değişti.

Portre Nasıl Oluşturuldu?

Ai-Da'nın Alan Turing portresi, stüdyo üyeleriyle yapılan tartışmalar sırasında, 'yapay zekanın iyiliği' konusunu ele alan bir dijital diyalog neticesinde ortaya çıktı. Robot, bilgilendirilmiş bir şekilde, Turing’in resmine bakarak stili, rengi ve dokuyu belirlendi ve ardından portreyi yarattı.

Yapay Zeka ve Sanat İlişkisi

Ai-Da'nın geliştirilmesinde Aidan Meller gibi yapay zeka uzmanları ile birlikte çalışıldı. Meller, tarihin en büyük sanatçılarının değişimi kutlayan ve sorgulayan bir kültürel etki yarattığını dile getirdi. Ai-Da'nın eserleri, yapay zekanın insanlık üzerindeki etkisini sorgulamakta önemli bir rol oynuyor.

Meller ayrıca, Turing'in yapay zekayı yönetme konusundaki zorluklara dair endişelerini yansıtan bir eser oluşturduğunu ve bu durumun insanlığın ilerleyişini sorgulattığını vurguladı.