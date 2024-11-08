DOLAR
34,35 -0,35%
EURO
37,08 0,08%
ALTIN
2.968,27 0,21%
BITCOIN
2.614.692,91 0,44%

İnsansı Robot Ai-Da'nın Yaratımından 1,08 Milyon Dolar

Yapay zeka ile çalışan Ai-Da'nın Alan Turing portresi müzayedede 1,08 milyon dolara satıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:59
İnsansı Robot Ai-Da'nın Yaratımından 1,08 Milyon Dolar

İnsansı Robot Ai-Da'nın Eseri Yüksek Fiyata Satışta

Yapay zeka ile programlanan Ai-Da, ünlü İngiliz matematikçi ve kriptolog Alan Turing’in portresini oluşturdu ve bu eser, düzenlenen müzayedede 1,08 milyon dolar değerine alıcı buldu.

Müzayede Detayları

Yapılan açıklamalara göre, bu eser, The Guardian tarafından bildirilen ilk insansı robotun müzayedede satılan eseri oldu. New York'ta gerçekleştirilen açık artırmada, portre için öngörülen ilk teklifler 120 ila 180 bin dolar arasında değişti.

Portre Nasıl Oluşturuldu?

Ai-Da'nın Alan Turing portresi, stüdyo üyeleriyle yapılan tartışmalar sırasında, 'yapay zekanın iyiliği' konusunu ele alan bir dijital diyalog neticesinde ortaya çıktı. Robot, bilgilendirilmiş bir şekilde, Turing’in resmine bakarak stili, rengi ve dokuyu belirlendi ve ardından portreyi yarattı.

Yapay Zeka ve Sanat İlişkisi

Ai-Da'nın geliştirilmesinde Aidan Meller gibi yapay zeka uzmanları ile birlikte çalışıldı. Meller, tarihin en büyük sanatçılarının değişimi kutlayan ve sorgulayan bir kültürel etki yarattığını dile getirdi. Ai-Da'nın eserleri, yapay zekanın insanlık üzerindeki etkisini sorgulamakta önemli bir rol oynuyor.

Meller ayrıca, Turing'in yapay zekayı yönetme konusundaki zorluklara dair endişelerini yansıtan bir eser oluşturduğunu ve bu durumun insanlığın ilerleyişini sorgulattığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı
2
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
4
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
5
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı
6
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
7
BM'den Gazze Açıklaması: Ölüm Oranı Kadın ve Çocukların Çoğunluğunda

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi