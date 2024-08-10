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Instagram'a Erişim Engeli Sonunda Kaldırıldı

Bakan Uraloğlu, Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu ve ilgili bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:46
Instagram'a Erişim Engeli Sonunda Kaldırıldı

Instagram’a Erişim Engeli Kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram’a uygulanan erişim engelinin sona erdiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili bilgileri sosyal medya hesabı X'te paylaştı. "Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır" değerlendirmesini yaptı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun güncel site bilgileri sorgu sayfasını da paylaştı.

Geçmişte Yaşanan Engel Süreci

2 Ağustos 2023 tarihinde, Instagram'a katalog suçları dahilindeki politikaları nedeniyle erişim engeli getirilmişti. Bu süreçte, platform yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yapılmıştı.

Gelecek Vizyonu

Bakan Uraloğlu, daha önce de Instagram’ın erişiminin açılacağının müjdesini vermişti. "Sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik" diyen Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle sağlanan işbirliği neticesinde bu adımın atıldığını belirtti. Özellikle katalog suçlar üzerindeki taleplerinin karşılanacağı konusunda bir mutabakat sağlandığını ve kullanıcı sansürüyle ilgili ortak bir çalışma yapılacağını dile getirdi.

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