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Instagram Erişim Engeli Üzerine Yeni Görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ile görüşme yapacak ve taleplerin karşılanmasını bekliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:56
Instagram Erişim Engeli Üzerine Yeni Görüşme

Instagram'a Erişim Engeli Hakkında Güncel Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu Instagram ile yapacakları yeni görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, öğleden sonra Instagram yetkilileriyle bir araya geleceklerini duyurdu.

Görüşme Detayları

Uraloğlu, daha önce gerçekleştirilen bir görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyulması konusunda dikkatli olmaları gerektiği hususunu ilettiklerini belirtti. Bugünkü toplantıda, talepleri konusunda gereğinin yerine getirileceğini umduklarını ifade etti:

"Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Sosyal Medya ve Yasal Düzenlemeler

Son dönemlerde sosyal medya platformlarına yöneltilen eleştiriler ve getirilen erişim engelleri, dijital dünyadaki yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uraloğlu, bu bağlamda Instagram ile sağlıklı bir iletişim kurulmasını ve yasaların ihlal edilmemesini bekliyor.

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