Instagram, Yeni Video Uygulaması 'Edits'i Duyurdu

Instagram, Edits isimli yeni video oluşturma uygulamasını tanıttı. Uygulama şubat ayında piyasaya sürülecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:28
Instagram, Yeni Video Uygulaması 'Edits'i Duyurdu

Instagram, Edits ile Video Düzenleme Deneyimini Yeniliyor

Meta'nın sosyal medya devi Instagram, Edits isimli yeni video oluşturma uygulamasını tanıttı. Bu duyuru, TikTok'un ABD'de karşılaştığı yasal zorluklar devam ederken geldi. Özellikle Çinli ByteDance bünyesindeki TikTok ile mobil video düzenleme uygulaması CapCut'ın yasal mücadeleleri sürerken, Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni uygulamanın detaylarını aktardı.

Yenilikçi Video Araçları

Mosseri, paylaşımında, "Dünyada şu anda pek çok şey olup bitiyor ama ne olursa olsun, sadece Instagram değil, tüm platformlar için video hazırlayan kullanıcılara en ilgi çekici araçları sunmak görevimiz" ifadelerini kullandı. Edits'in yalnızca bir video düzenleme aracı olmadığını vurgulayan Mosseri, uygulamanın cep telefonları üzerinden video yaratılmasını sağlayan eksiksiz bir yaratıcı araçlar paketi olarak tasarlandığını belirtti.

Çıkış Tarihleri ve Erişim

Henüz yalnızca ücretsiz ön siparişle indirilebilen Edits'in, şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uygulamanın App Store'da kullanıma sunulma tarihi ise 13 Mart olarak belirtildi.

TikTok ve Yasal Mücadeleler

Öte yandan TikTok, ABD'de bir Amerikan firmasına satılması gerektiği şartıyla kullanıma kapatıldı. ABD eski Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, TikTok yasağına ilişkin kararname yayımlayacağını duyurdu. Trump, yasanın yürürlüğe girme süresini uzatacağı belirtti ve TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istedi.

Sonunda TikTok, ABD'de tekrar hizmet vermeye başladı. Fakat bu süreçte Edits uygulamasının piyasaya çıkışı, Instagram'ın video içerik alanındaki rekabeti artırma çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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