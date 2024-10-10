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İnternet Bağımlılığına Dikkat: Aileler için Uyarılar

İstanbul Aile Vakfı Başkanı, internet bağımlılığının tehlikelerine dikkat çekti ve ailelere internet güvenliği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:44
İnternet Bağımlılığına Dikkat: Aileler için Uyarılar

İstanbul Aile Vakfı'ndan İnternet Bağımlılığı Uyarısı

Üner Karabıyık, İstanbul Aile Vakfı'nın Başkanı olarak gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığı kadar tehlikeli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, vakfın aileler için düzenlediği çeşitli programların önemine değindi.

Aile Danışmanlık Hizmetleri

Karabıyık, Aile Danışmanlık Merkezi'nde gerçekleştirdikleri etkinliklerin aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. "Aile içindeki iletişimi artırmak için çeşitli terapi çalışmaları yapıyoruz. Desteğe ihtiyaç duyanlar, isavam.com adresini ziyaret ederek randevu alabilirler," dedi.

Dijital Mahremiyet Eğitimi

Vakıf, dijital dünyadaki zararlı etkilerle mücadelede ailelere yardımcı olmayı amaçlıyor. Özellikle çocukların dijital platformların olumsuz etkilerinden korunması için dijital mahremiyet eğitimi verdiklerini vurgulayan Karabıyık, ailelerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmede de önemli rol oynadıklarını aktardı.

Internet Bağımlılığının Tehditleri

Karabıyık, son zamanlarda Discord gibi platformlarda artan bağımlılıklara dikkat çekerek, "Gençlerin bu platformlarda uzun süre maruz kaldığı içerikler ve ebeveynlerin yetersiz kontrolü ciddi sonuçlar doğuruyor," şeklinde konuştu.

Akademik Araştırmaların Sonuçları

Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan bir yüksek lisans tezi, internet bağımlılığının aile ilişkileri üzerindeki olumsuz etkilerini açıkça gözler önüne serdi. Karabıyık, "Ebeveyn-ergen ilişkileri, bağımlılığı azaltmada kritik bir faktör," dedi.

Sağlıklı İlişkilerin Önemi

Ebeveynlerle güçlü ilişkilerin, ergenlerdeki internet bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını dile getiren Karabıyık, "Kendilerini bağımlı gören ergenlerin oranı %5,1 iken bunu ebeveynleri için %8,2 olarak ifade edenlerin sayısı fazla," açıklamasında bulundu.

Büyük Aile Platformu Faaliyetleri

Büyük Aile Platformu'nun "Nesil Meselesi: Ekranların Emzirdiği Evlatlarımız" konulu konferans serisiyle Türkiye genelinde ailelerle buluştuklarını bildiren Karabıyık, vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Discord'un Olumsuz Etkileri

Discord'un gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkilere değinen Karabıyık, bu platformun suç ve suçlular üzerine kurulu bir mecra haline geldiğini belirtti. "Bu platform, bireysel hakların ihlali ve toplumda yozlaşmaya yol açabilecek bir yapı taşıyor. Eğer toplumsal sorunları çözmek istiyorsak, bu tür platformların denetlenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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