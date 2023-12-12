İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Son gün 1 Ocak!

Son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla birlikte, kargo şubelerindeki iade işlemleriyle ilgili yaşanan sorunlara çözüm getirmek amacıyla ürün iade süreçlerinde değişiklik yapıldı. İnternet üzerinden satın alınan ürünlerin iade sürecinde tüketicilerin iade masraflarını karşılaması gereken düzenleme, 1 Ocak itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Ürün Ayıplı Çıkarsa Ne Olacak?

İnternetten alışveriş yapanlar için yeni düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararda "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dikkate alınarak internetten alışveriş yapan tüketici aldığı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde vazgeçme hakkına sahip olacak. Ancak iade edecek olduğu ürünün iadesinde oluşacak masrafları karşılamak zorunda kalacak.

Tüketicinin iade ettiği ürünün ayıplı mal kriterlerini taşıması durumunda ise iade masraflarını karşılaması gerekmeyecek. Kontrollerin ardından eğer ürün ayıplı mal olarak ifade edilirse tüketici iade masraflarını geri alabilecek. Aksi halde iade masrafları tüketici tarafından karşılanacak.