Interpol, Doğu Afrika'da 37 Terör Şüphelisini Yakaladı

Interpol, Doğu Afrika'da 37 Terör Şüphelisi Yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Kasım-Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Eş-Şebab şüphelileri de dahil olmak üzere toplam 37 kişinin yakalandığını duyurdu.

Interpol'ün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Afrika Birliği Polis İşbirliği Mekanizması (AFRIPOL) ile ortaklaşa düzenlenen operasyon, Doğu Afrika'nın 8 ülkesinde uluslararası terörle mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan 37 şüphelinin yanı sıra, çok sayıda hafif ve ağır silahın da ele geçirildiği aktarıldı. Elde edilen bilgilere göre, bu şüphelilerin terörizm finansmanı, terör propagandası, bomba yapımı ve el yapımı patlayıcı yerleştirme gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Uzmanlardan Açıklamalar

Interpol'ün Operasyonel Destek ve Analiz Direktörü Cyril Gout, Doğu Afrika'daki siyasi istikrarsızlık ve sosyoekonomik zorlukların terör faaliyetlerine zemin hazırladığını belirtti. Gout, terör örgütlerinin faaliyet alanlarını genişletme çabaları içinde olduğunu ifade ederken, uluslararası işbirliğinin bu mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

Bununla birlikte, AFRIPOL İcra Direktörü Vekili Büyükelçi Jalel Chelba, başarılı mücadelede uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımının kritik bir rol oynadığını belirterek, bu tür operasyonların önemini ortaya koydu.