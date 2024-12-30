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Interpol Tarafından Aranan DEAŞ Şüphelisi İstanbul'da Casusluk Suçundan Tutuklandı

Interpol'ün aradığı DEAŞ şüphelisi B.E., İstanbul'da casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli, silahlı soygun iddiaları ile de gündemde.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:44
Interpol Tarafından Aranan DEAŞ Şüphelisi İstanbul'da Casusluk Suçundan Tutuklandı

DEAŞ Şüphelisi Casusluk Suçuyla Tutuklandı

Interpol ve Europol Daire Başkanlığı tarafından aranan DEAŞ şüphelisi, İstanbul'da düzenlenen bir operasyon ile gözaltına alındı ve ardından "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın Gelişimi

26 Aralık'ta Başakşehir bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çeçenistan uyruklu şüpheli B.E. gözaltına alındı. Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Şüpheli B.E.'nin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı alındı. İdari belgelerde, B.E.'nin, Çeçenistan Polis Teşkilatı tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, silahlı bir grup ile bir eve girerek 400 bin ruble ve bazı eşyaları çaldığı kaydedildi.

B.E.'nin terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve Türkiye’de aktif olarak olabileceği aktarılan yazıda ayrıca, aynı zamanda casusluk faaliyetlerinde bulunan bir şebekenin üyesi olabileceği vurgulandı.

Gözaltı kararı ile yakalanan B.E.'nin durumu, güvenlik güçleri tarafından da dikkatle takip edilmektedir.

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