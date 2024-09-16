Interpol Tarafından Aranan Dolandırıcı Bodrum'da Yakalandı

Interpol Kırmızı Bültenle Aranıyordu

Muğla'da, Interpol tarafından dolandırıcılık suçuyla aranan bir şüpheli, polisin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yakalandı.

Bodrum'da Yakalanma Anı

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum Grup Amirliği ekipleri, B.Y. isimli şüphelinin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, belirlenen bir villaya düzenlenen operasyon sonucunda B.Y. gözaltına alındı. Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İade Süreci Başladı

Gözaltına alınan B.Y., Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.

Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.