İnterpol'ün Kırmızı Bülten'le aranan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımla İnterpol'ün Kırmızı Bülten'le aradığı 2 kişinin İstanbul'da yakalandığı haberini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeleri aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belçika'da ülke geneline uyuşturucu dağıtım ağını yöneten İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece'de yakayı ele verdiğini duyurdu. Öte yandan Vietnam'da ağır yaralama olayına karışan Çin uyruklu Chen Xuefeng’in de İstanbul Bağcılar'da yakalandı. İki şüphelinin de İnterpol'ün Kırmızı Bülten listesinde arandığı tespit edildi.
KAFES-20 adı ile yürütülen operasyonda yakalanan Chen Xuefeng’in Vietnama'a teslim edileceği bilgisi verildi.