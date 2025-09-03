DOLAR
Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı DEAŞ Şüphelisi Gaziantep'te Yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi yabancı uyruklu M.M.M, Gaziantep Oğuzeli'nde düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:38
Jandarma ekipleri Oğuzeli'nde operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.M.M'nin Oğuzeli ilçesinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

