Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü H.K., Samsun'un Atakum ilçesinde gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, organize suç örgütlerine ve firari hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Elde edilen teknik ve fiziki istihbaratlar sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.K.'nın bir evde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan H.K., emniyete götürüldü. Hükümlünün, 7 Mart 1998’de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu ve bu sebeple 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Ayrıca, KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılında yürütülen bir operasyon kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan da toplam 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldığı tespit edildi. Böylece, H.K. hakkında toplamda 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

H.K.’nin ayrıca, kumar oynanması için yer sağlama ve tefecilik yapmak suçlarından 42 bin 500 lira adli para cezasının da bulunduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Aralık 2022’den bu yana firari olan hükümlü hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Samsun'da gözaltına alındı.