Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD'li teroristler Adana'da yakalandı

Türkiye güne önemli bir operasyon haberiyle başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı şüpheliyi yakalamak için bir operasyon düzenledi.

Irak hükümeti tarafından Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan bu şahısların Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı istihbaratı alındı. Hemen harekete geçen güvenlik güçleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyet birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. isimli iki şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.