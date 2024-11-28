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Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Şahıs Fethiye'de Yakalandı

Emniyet güçleri, Interpol tarafından aranan Özbekistan uyruklu bir kişiyi Fethiye'de yakaladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:35
Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Şahıs Fethiye'de Yakalandı

Fethiye'de Interpol Operasyonu

Interpol tarafından insan ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu bir kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Yakalanan Şahsın Kimliği

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de bulunduğunu tespit etti. Bu operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Yasal Süreç

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan bu şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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