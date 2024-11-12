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Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Yabancı Uyruklu Şahıs İstanbul'da Yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kuyu-38' operasyonunda yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:07
Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Yabancı Uyruklu Şahıs İstanbul'da Yakalandı

Interpol'ün Aradığı Mike Gerner Larsen İstanbul'da Ele Geçirildi

Interpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk halkının huzurunu bozan uluslararası organize suç örgütlerine ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacağı vurgulandı.

'Kuyu-38' Operasyonu ile Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Kuyu-38" operasyonu kapsamında, Danimarka tarafından yayımlanan Interpol kırmızı bülteniyle uluslararası düzeyde aranan Larsenin, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu, Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan Mike Gerner Larsen yakalandı. Larsenin, diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edildi."

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Interpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner...

Interpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı.

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