Intervision Moskova'da: 20 Ekim'de 23 Ülke Yarışacak

Intervision Moskova'da: 20 Ekim'de Uluslararası Şarkı Yarışması

Rusya'nın başkenti Moskova'da 20 Ekim tarihinde, Eurovision'a alternatif olarak hazırlanan "Intervision" uluslararası şarkı yarışması düzenlenecek.

Katılımcılar ve Yarışma Formatı

Yarışma, Live Arena'da gerçekleştirilecek ve Rusya, Belarus, Çin ve ABD dahil 23 ülkeden şarkıcıların katılımıyla gerçekleşecek. Rusya'yı yarışmada Shaman takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil edecek.

Yarışmacılar, kendi ülkelerinin ulusal dillerinde şarkı söyleyecek. Sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşturulan jüri tarafından belirlenecek.

Basın Toplantısı ve Yetkililer

Intervision öncesi Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve yarışmanın Denetim Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı ve yarışmanın Organizasyon Komitesi Başkanı Dmitriy Çernışenko ile Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı Genel Müdürü Konstantin Ernst yer aldı.

Lavrov, organizasyonla ilgili olarak, "Katılımcı sayısı 23. Güzel bir sayı. Bu sayının gelecekte artması durumunda, yarışma konsepti değiştirilecek. Yarışmada herhangi bir kısıtlama veya kriter söz konusu değil. Tek kriter, ulusal kültür ve geleneklerin tanıtılması." dedi.

Lavrov ayrıca, "ABD yönetimi buna itiraz etmedi, bunu sanatçıların inisiyatifine bıraktığını söyledi. ABD yönetimi jüride temsil edilmeyecek, resmi bir heyet göndermeyecek." ifadelerini kullandı.

Lavrov, yarışmanın her yıl düzenlenmesi umudunu paylaşıp, birkaç ülkenin bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğunu belirtti. Kiriyenko, bazı ülkelerden şarkıcıların katılmak istediğini ancak bunların devlet yönetimleriyle örtüşmediğini söyledi: "Ancak bunların isteği, devletlerinin yönetimiyle örtüşmedi."

Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Rusya'nın kültür alanında diyaloğa açık olduğunu vurguladı. Pervıy Kanalı Genel Müdürü Ernst ise yarışmanın kanallarında yayımlanacağını ve yayın sırasında yapay zeka teknolojilerinin kullanılacağını açıkladı.

Arka Plan

Rusya, 2022'de Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Eurovision şarkı yarışmasından süresiz olarak men edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta Eurovision'a alternatif oluşturulan "Intervision" uluslararası şarkı yarışmasının düzenlenmesine yönelik kararname düzenlemişti.

