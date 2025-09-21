Intervision Moskova'da: Vietnamlı Duc Phuc birinci oldu

Intervision Moskova'da gerçekleştirildi: Vietnamlı Duc Phuc birinci oldu

Moskova'daki Live Arena'da, Eurovision'a alternatif olarak hazırlanan uluslararası şarkı yarışması Intervision düzenlendi. Organizasyona Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı.

Yarışma formatı ve katılımcılar

Yarışmacılar sahnede kendi ülkelerinin ulusal dillerinde şarkılar seslendirdi. Rusya'yı yarışmada Shaman takma adıyla bilinen Yaroslav Dronov temsil etti. ABD'yi temsil etmesi beklenen, Amerikan ve Avustralya vatandaşı Vasiliki Karagiorgos (Vassy) ise, medyaya yansıyan haberlere göre Avustralya yönetiminin baskı kurduğu gerekçesiyle yarışmaya katılamadı.

Etkinliğe, video mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarışmayı yerinde izleyen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dikkat çekti.

Sıralama ve kazanan

Yarışmadaki sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşan jürinin oylamasıyla belirlendi. 22 ülkeden şarkıcının yer aldığı yarışmayı, Vietnam'ı temsil eden Duc Phuc birinci olarak kazandı. İkinci sırayı Kırgızistan temsilcisi NOMAD müzik grubu, üçüncülüğü ise Katarlı Dana Al Meer aldı.

Gelecek planları ve arka plan

Organizatörler, Intervision yarışmasının gelecek yıl Suudi Arabistan tarafından ev sahipliği yapılacağını duyurdu. Rusya, 2022'de Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Eurovision'dan süresiz men edilmişti. Ayrıca, Putin şubatta Eurovision'a alternatif olarak Intervision'un düzenlenmesine yönelik bir kararname imzalamıştı.