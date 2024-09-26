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IPARD II Programı Başarıyla Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, IPARD II Programı kapsamında 21,3 milyar lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:56
IPARD II Programı Başarıyla Tamamlandı

IPARD II Programı ile Hibe Tutarı 21,3 Milyar Liraya Ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II Programı kapsamında 51 yeni projeye hibe desteği verileceğini duyurdu. Yumaklı, "Bu program sayesinde toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, elde edilen hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmıştır. Program başarıyla tamamlanmıştır," şeklinde açıklama yaptı.

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Destek

Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Üretime güç katıyoruz," dedi. Yumaklı, IPARD II Programı çerçevesinde önemli bir adım atılarak 221 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

TKDK'nın Önemli Rolü

Yumaklı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun projelerin hayata geçirilmesindeki katkısına dikkat çekerek, toplamda 25 bin 551 projenin ülkeye kazandırılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ekonomiye Katkı

Son olarak, Bakan Yumaklı, projelerin tamamlandığı takdirde yaklaşık 415 milyon liralık bir yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağını da belirtti.

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