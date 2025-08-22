IPC: Gazze kentinde kıtlık doğrulandı; İsrail reddetti

IPC raporu: Gazze kentinde kıtlık makul kanıtlarla doğrulandı

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kenti genelinde kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını bildirdi.

Raporun temel bulguları

IPC raporunda, 22 ay süren çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Raporda, Gazze kentindeki kıtlığın IPC'nin 5. seviyesi (felaket) olarak tespit edildiği belirtildi.

Mevcut verilere göre Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık %54'üne tekabül eden 1 milyon kişi IPC'ye göre 4. seviye (acil durum) koşullarında; 396 bin kişi ise 3. seviye (kriz) koşullarında açlık yaşıyor.

Rapor, Ağustos ortası ile Eylül sonu arasında koşulların daha da kötüleşmesinin ve kıtlığın Deyr Belah ve Han Yunus'a da yayılmasının beklendiğini kaydetti. Tahminlere göre yaklaşık 641 bin kişi IPC'nin 5. seviyesindeki açlıkla karşılaşacak; 4. seviyede açlık çeken kişi sayısının 1,14 milyon'a yükselebileceği öngörülüyor. Raporda ayrıca akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam edeceği uyarısı yer aldı.

Çocuklar ve savunmasız gruplar

IPC, Gazze Şeridi'nde Haziran 2026'ya kadar 5 yaş altı en az 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiğini bildirdi. Raporda bu rakamların Mayıs 2025'teki tahminlerin iki katı olduğu, buna 41 binden fazla ağır vaka ve acil beslenme müdahalesi gerektiren yaklaşık 55 bin 500 hamile ve emziren kadının da dahil olduğu belirtildi.

Sınırlı verilere rağmen Gazze kentinin kuzeyindeki koşulların merkezdekiler kadar şiddetli veya daha kötü olduğu tahmin ediliyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin değerlendirmesi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün IPC tarafından ilan edilen kıtlık, İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur. Hükümet, Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın hayatta kalması için gerekli olan insani yardım ve diğer malların girişini ve dağıtımını hukuka aykırı bir şekilde kısıtladı.”

Türk, İsrail ordusunun kritik sivil altyapıyı ve tarım arazilerini tahrip ettiğini, balıkçılığı yasakladığını ve halkı zorla yerinden ettiğini belirterek, açlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının savaş suçu olabileceğini vurguladı ve İsrail yetkililerine kıtlığı sona erdirmek için derhal adım atma çağrısında bulundu.

İsrail'in yanıtı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, IPC raporunu reddetti. Bakanlık açıklamasında, “Gazze’de kıtlık yok.” ifadesini kullanarak IPC'yi Tel Aviv'e karşı “asılsız suçlamalar yöneltmekle” suçladı.

Tarihsel not

IPC'ye göre Gazze kentinde yaşanan bu kıtlık, kuruluşun 2004'ten bu yana Orta Doğu'da kaydettiği ilk resmi kıtlık olarak kayda geçti.

Güncelleme 2: IPC'nin raporu, Gazze kentindeki durumun ciddiyetini ve insani ihtiyaçların aciliyetini ortaya koyuyor; kurumlar ve taraflar arasındaki görüş ayrılıkları ise sürüyor.