IPCC Başkanı: 2024'te 1.5 Dereceyi Geçebiliriz

IPCC'den Küresel Isınma Uyarısı

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea, küresel ısınma konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Skea, 1,5 derecelik ısınma eşiğine tehlikeli derecede yaklaştığımızı belirterek, 2024 yılının bu seviyenin geçici olarak aşılmasına sebep olabileceğini ifade etti. Eğer mevcut politikalar devam ederse, bu yüzyılda 3 derecelik ısınmanın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bakü’de COP29 Zirvesinde Önemli Görüşmeler

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen COP29 zirvesi çerçevesinde, 2030 Hedefleri Öncesi Yüksek Düzeyli Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP29 Başkanı ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile IPCC Başkanı Jim Skea katıldı.

İklim Kriziyle Mücadele İçin Yeni Politikalar Şart

Babayev, COP29 sürecinin yarısının tamamlandığını belirtirken, iklim krizinin çözümü için ortak çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Stiell ise, mevcut ulusal iklim planlarının yeterince ileri gitmediğini ve milyarlarca insanın hayatının tehlikede olduğunu ifade etti. İklim kriziyle başa çıkmak için yeni NDC politikalarına acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Sera Gazı Emisyonlarında Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

Skea, 1,5 derecelik ısınmanın ardından 3 derecelik artış için alabileceğimiz önlemlerden bahsetti. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olarak atmosfere karbondioksit salınımını gösteren Skea, yenilenebilir enerji kaynaklarının emisyonları azaltma potansiyeline dikkat çekti. Rüzgar ve güneş enerjisinin maliyetlerinin düştüğünü ve büyük bir emisyon azaltma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sonuç ve Beklentiler

Toplantının sonunda, ülke temsilcileri, iklim kriziyle mücadele konusunda hayata geçirdikleri sürdürülebilir uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Çeşitli konulardaki beklentilerini dile getirerek, iş birliği çağrısında bulundular.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.