İpsala'da Esetçe Kavşağı'nda Kaza: 8 Yaralı

İpsala Esetçe Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı; 8 kişi hafif yaralandı, yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:36
İpsala'da Esetçe Kavşağı'nda Kaza: 8 Yaralı

İpsala'da Esetçe Kavşağı'nda Kaza: 8 Yaralı

İki otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye sevk edildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Esetçe Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil ile Esetçe Beldesi istikametinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.C.T. yönetimindeki 22 AAS 379 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.Y. ve M.C.T. ile araçlardaki 6 yolcu hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EDİRNE’NİN İPSALA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ESETÇE KAVŞAĞI’NDA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

EDİRNE’NİN İPSALA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ESETÇE KAVŞAĞI’NDA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.

EDİRNE’NİN İPSALA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ESETÇE KAVŞAĞI’NDA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?