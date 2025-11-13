İpsala'da Esetçe Kavşağı'nda Kaza: 8 Yaralı

İki otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye sevk edildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Esetçe Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil ile Esetçe Beldesi istikametinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.C.T. yönetimindeki 22 AAS 379 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.Y. ve M.C.T. ile araçlardaki 6 yolcu hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

