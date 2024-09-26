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İpsala Gümrük Kapısı'nda Yunanistan Vatandaşı Tutuklandı

Edirne'de motosikletliye saldıran Yunanistan vatandaşı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:38
İpsala Gümrük Kapısı'nda Yunanistan Vatandaşı Tutuklandı

Olayın Detayları

Edirne'nin İpsala Gümrük Kapısı'nda yaşanan olayda, Yunanistan vatandaşı T.L., aracıyla motosikletli bir Türk vatandaşına çarparak yaraladı. Ardından, polis memurlarına kesici aletle saldırdı.

Olayın Gelişimi

T.L., yaraladığı motosikletlinin ardından kaçmak yerine gümrük sahasına ters yönden girdi. Bu sırada tır ve bariyerlere de çarparak büyük bir tehlikeye neden oldu.

Polis Müdahalesi

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan T.L., elindeki satırla memurların üzerine yürüdü. İkaz amaçlı olarak havaya ateş edilmesine rağmen, durmaması üzerine sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi.

Yakalanma ve Tutuklanma Süreci

Gözaltına alınan T.L., Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi sonrası Keşan Adliyesi'ne sevk edilen T.L., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

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