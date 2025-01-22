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İpsala Sınır Kapısı'nda 62 Antika Eşya Ele Geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, Yunanistan'dan Türkiye'ye giren minibüste 62 antika parça ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:28
İpsala Sınır Kapısı'nda 62 Antika Eşya Ele Geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi. Olay, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Çekya plakalı minibüsün şüphe üzerine durdurulmasıyla başladı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, minibüsü detaylı bir incelemeye aldı. X-ray kontrolünde, daktilo, duvar saati, plakçalar ve fotoğraf makinesi gibi çeşitli antika eşyalara ulaşıldı.

Minibüsteki Azerbaycan vatandaşı I.I. ile Gürcistan vatandaşı F.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu olay, gümrük yetkililerinin kaçakçılıkla mücadelesinin bir sonucu olarak dikkat çekti.

İpsala Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele...

İpsala Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan minibüste, antika niteliği taşıyan 62 eşya ele geçirildi.

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