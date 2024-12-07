Irak'a Sığınan Suriye Rejimi Askerleri: Bine Yakın Asker Kapıyı Geçti

Irak'a Sığınan Suriye Rejimi Askerleri

Irak haber ajansı INA, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındığını iddia etti. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Irak'a giriş yapan askerlerin sayısını vurguladı.

Sosyal Medyada Görüntüler Paylaşıldı

Irak'a geçiş yapan Suriye rejimi askerleri ile ilgili olarak, geçiş sırasında çekilen bazı görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı öne sürüldü. Ancak, Irak resmi makamlarından bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Bu gelişmenin yanı sıra, Irak ve Suriye arasındaki sınır güvenliği ile ilgili endişelerin artabileceği belirtiliyor. Gelişmeler, bölgedeki siyasi ve askeri denge açısından önemli bir etki yaratabilir.