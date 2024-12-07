DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.796,85 1,52%

Irak'a Sığınan Suriye Rejimi Askerleri: Bine Yakın Asker Kapıyı Geçti

Irak'a düzenlenen sığınma hareketinde bine yakın Suriye rejimi askeri el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden geçiş yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:57
Irak'a Sığınan Suriye Rejimi Askerleri: Bine Yakın Asker Kapıyı Geçti

Irak'a Sığınan Suriye Rejimi Askerleri

Irak haber ajansı INA, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındığını iddia etti. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Irak'a giriş yapan askerlerin sayısını vurguladı.

Sosyal Medyada Görüntüler Paylaşıldı

Irak'a geçiş yapan Suriye rejimi askerleri ile ilgili olarak, geçiş sırasında çekilen bazı görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı öne sürüldü. Ancak, Irak resmi makamlarından bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Bu gelişmenin yanı sıra, Irak ve Suriye arasındaki sınır güvenliği ile ilgili endişelerin artabileceği belirtiliyor. Gelişmeler, bölgedeki siyasi ve askeri denge açısından önemli bir etki yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama
2
Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino'nun Kırşehir Ziyareti
3
Petro'dan İsrail Ordusuna Sert Eleştiri: 'Bebekleri Öldüren Ordunun Ahlakı Olur mu?'
4
Trump'tan Suriye Açıklaması: 'Dahil Olmayın!'
5
Gazze'deki Sivil Savunma Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı: 7 Merkez Kullanılamaz Hale Geldi
6
Ala: '28 Şubat'ı 10 Yılda Çöp Sepetine Gönderdik'
7
Doha Forum 2024'te Filistin İçin Acil Çözüm Paneli

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!