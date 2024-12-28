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Irak, Bağdat-Beyrut Uçuşlarını 30 Aralık'ta Yeniden Başlatıyor

Irak, 30 Aralık'ta Bağdat-Beyrut uçak seferlerini yeniden başlatarak gönüllü Lübnanlıların ulaşımını kolaylaştıracak.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:15
Irak, Bağdat-Beyrut Uçuşlarını 30 Aralık'ta Yeniden Başlatıyor

Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Suriye'deki Esed rejiminin düşmesiyle üç haftadır ara verilen Bağdat-Beyrut uçak seferlerinin 30 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Hükümetin Kararı

Bakan Sadavi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla, Irak'tan Lübnan'a gönüllü olarak gitmek isteyen Lübnanlıların ülkelerine ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu tarih itibarıyla uçuşların yeniden başlatılacağını belirtti.

Sefer Sayıları ve Koşullar

Haftada yedi sefer yapılması planlanan Bağdat-Beyrut uçuşlarına, talep yoğunluğu ve koşullara göre sefer sayısının iki katına çıkarılabileceği bildirildi. Daha önce, 8 Aralık'ta, Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri nedeniyle bu uçuşların 'geçici olarak' askıya alındığı duyurulmuştu.

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