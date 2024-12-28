Irak, Bağdat-Beyrut Uçuşlarını 30 Aralık'ta Yeniden Başlatıyor

Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Suriye'deki Esed rejiminin düşmesiyle üç haftadır ara verilen Bağdat-Beyrut uçak seferlerinin 30 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Hükümetin Kararı

Bakan Sadavi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla, Irak'tan Lübnan'a gönüllü olarak gitmek isteyen Lübnanlıların ülkelerine ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla bu tarih itibarıyla uçuşların yeniden başlatılacağını belirtti.

Sefer Sayıları ve Koşullar

Haftada yedi sefer yapılması planlanan Bağdat-Beyrut uçuşlarına, talep yoğunluğu ve koşullara göre sefer sayısının iki katına çıkarılabileceği bildirildi. Daha önce, 8 Aralık'ta, Suriye hava sahasındaki güvenlik gelişmeleri nedeniyle bu uçuşların 'geçici olarak' askıya alındığı duyurulmuştu.