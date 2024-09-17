Irak Başbakanı'nin Koalisyon Güçleri Hakkındaki Açıklamaları

Irak Başbakanı'nın Koalisyon Güçleri İle İlgili Açıklamaları

Irak'ın başkanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun çok yakında sona ereceğini bildirdi. Sudani, ülkenin savaş döneminden istikrara geçiş sürecinde olduğunu vurguladı.

Koalisyonun Varlık Gerekçeleri Kalmadı

Sudani, İnternational News Agency (INA)'ye yaptığı açıklamalarında, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Koalisyonun varlık gerekçeleri artık sona ermiştir. 86 ülkenin Irak'ta bulunmasına gerek yok," ifadesini kullandı.

DEAŞ Tehditi Ortadan Kalktı

Başbakan, DEAŞ terör örgütünün Irak için artık bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Bugün Irak, 2014 yılındaki durumunda değil. DEAŞ, devletimize tehdit oluşturmuyor. Irak büyük bir dönüşüm geçirdi" dedi.

ABD ve İran ile İlişkiler

Sudani, Irak'ın ABD ve İran ile ikili ilişkilere sahip olduğunu ve her iki ülkeyle de bağları güçlendirmek istediklerini ifade etti. “Irak, her iki ülke ile pek çok alanda ilişkiler geliştirmiş tek ülkedir" diye ekledi.

Ceyhan Limanı'ndaki Petrol İhracatı Problemi

Ceyhan Limanı üzerinden yapılan petrol ihracatının durmasıyla ilgili de konuşan Sudani, "Irak, mahkeme kararları doğrultusunda sorunu çözme noktasında istekli. Yasal yollarla çözüme ulaşmak için diyaloglarımız sürüyor" dedi. Bu yıl içinde bir çözüm beklediğini sözlerine ekledi.