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Irak Başbakanı Sudani'den Filistin ve Lübnan İçin Acil Çağrı

Irak Başbakanı Sudani, İsrail'in saldırganlıklarına karşı durulması çağrısında bulundu ve Filistin ile Lübnan halklarının acılarının son bulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 19:54
Irak Başbakanı Sudani'den Filistin ve Lübnan İçin Acil Çağrı

Irak Başbakanı'ndan Filistin ve Lübnan İçin Acil Çağrı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in saldırganlıklarının durdurulmasını talep ederek, Filistin ve Lübnan halklarının acılarının son bulması için güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Sudani, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği ortak zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Siyonist saldırılar, binlerce şehide, yaralıya ve kayıplara yol açtı. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı." diyerek, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıları detaylandırdı.

Sudani, ayrıca bu saldırıların neden olduğu felaketlerin büyük güçler ve uluslararası toplum tarafından göz ardı edildiğini belirtti. Zirveye katılan ülkelere, savaşı durdurarak Filistin ve Lübnan halklarının yaşadığı acıların son bulması çağrısında bulundu.

Irak'ın, Arap ve İslam ülkelerinin desteğiyle bir yardım fonu kurarak Gazze ve Lübnan'ın yeniden inşası için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Sudani, bu durumun acil bir ihtiyaç olduğuna işaret etti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 603 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 929 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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