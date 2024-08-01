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Irak Başbakanı Sudani'den Güvenlik Birimlerine Acil Durum Hazırlığı Talimatı

Başbakan Sudani, güvenlik birimlerine acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını istedi ve istihbarat koordinasyonunu artırmalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:27
Irak Başbakanı Sudani'den Güvenlik Birimlerine Acil Durum Hazırlığı Talimatı

Irak Başbakanı Sudani, Güvenlik Birimlerine Talimat Verdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, güvenlik birimlerine olası acil güvenlik durumlarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları yönünde talimat verdi.

Bağdat'ta Güvenlik Konferansı

Başbakanlık Basın Ofisi'nden gelen bilgilere göre, Sudani, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı’nı ziyaret ederek burada güvenlik ve askeri yetkililerle bir araya geldi. Toplantıda, güvenlik servisleri arasındaki istihbarat ve bilgi paylaşımının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Güvenlik Sorunlarına Hızlı Çözüm

Sudani, güvenlik sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için gereken yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiğini belirti. Acil durumlar için hazırlığa dair alınacak tedbirlerin, ülkenin genel güvenliğini artırma hedefinde önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

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