Irak Başbakanı Sudani'den Suriye'ye Destek Vurgusu

Irak Başbakanı Sudani'den Suriye'nin Güvenliği İçin Kritik Mesaj

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye'nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve toplumsal çeşitliliğini koruma gerekliliğine dikkat çekti. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Sudani'nin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği görüşme kapsamındaki değerlendirmeler paylaşıldı.

ABD Koalisyonu ile İlişkilerin Gözden Geçirilmesi

Görüşmede, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ile olan ilişkileri ele alınırken, Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırıldı. Sudani, Suriye halkının özgür tercihlerine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak, Irak'ın geçiş dönemindeki Suriyelilere yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Suriye'nin Güvenliği İçin Eylemler Önemli

Sudani, Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal çeşitliliğinin korunması gerektiğine vurgu yaptı. "Suriye halkının herhangi bir unsuruna veya dini kutsallıklarına yönelik saldırıların önlenmesi gerekir" diyen Sudani, Irak olarak olayların gidişatını takip edeceklerini ifade etti. Ayrıca, "Sözlerin değil eylemlerin güvenilirliğini izleyeceğiz," şeklinde konuştu.