Irak Başbakanı Sudani'den Uyuşturucuyla Mücadelede Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Irak'tan Uyuşturucuya Karşı Birlik Mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta düzenlenen 2. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Konferansta, uyuşturucu ticaretinin toplumsal güvenlik ve ekonomik istikrar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, terörizmle ve uyuşturucuyla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu ve Terörizm Bağlantısı

Sudani, konuşmasında, "Uyuşturucunun sadece gençler üzerindeki etkisi değil, geleceğimiz üzerindeki tehlikesi de büyük. Terörist gruplarla uyuşturucu çeteleri arasında kurulan bağlantılar, güvenliği zayıflatıyor ve toplumların temellerini sarsıyor." dedi.

Koordinasyon ve Ortaklık Çırası

Başbakan Sudani, uluslararası işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bölge istikrarının sağlanması için uyuşturucu çetelerinin izlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla uluslararası düzeyde bir koordinasyon sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Irak’ın Hazırlığı

Son olarak, Irak'ın kardeş ülkeleri ve dostlarıyla her türlü işbirliğine açık olduğunun altını çizen Sudani, bu mücadelede uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti.