Irak Başbakanı Sudani, İran’a Yönelik Tehditleri Reddetti

Irak Başbakanı Sudani’nin İran’a Açıklamaları

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkelerinin İran’a yönelik tehditleri kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Sudani, İran'ın güvenliği ve istikrarına verdikleri önemi vurguladı.

İslam Dünyasında Koordinasyonun Önemi

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Sudani, görüşmede İslam dünyasında koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İslam ülkelerinin ortak tehditlere karşı bir araya gelerek hareket etmesinin gerekliliğini ifade etti.

Sudani, ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunması üzerinde de durdu.

Bağdat ve Tahran Arasındaki Güçlü İlişki

Bağdat ile Tahran arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe sahip. Irak, İran’ı stratejik bir müttefik olarak görüyor ve her iki ülkenin de güvenliği için iş birliğinin önemi büyük.