Irak Başbakanı Sudani: İsrail Bahane Arıyor

Irak Başbakanı Sudani, İsrail'in Provokasyonlarına Yanıt Verdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği Irak hakkındaki mektuba tepki göstererek, "İsrail'in Irak'a saldırmak için bahane aradığını" belirtti. Sudani, bu açıklamayı, başkanlık ettiği Irak Bakanlar Kurulu haftalık toplantısının ardından yaptı.

İsrail'in Tehditleri Kabul Edilemez

Sudani, "Siyonist varlığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mesajın Irak'a saldırmak için bir bahane olduğunu" ifade ederek, İsrail'in tehditlerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Savaş ve barış kararının yalnızca devlete ait olduğunu söyledi.

Başbakan Sudani, ülkesinin savaşa girmek istemediğini belirterek, Lübnan ve Filistin'deki savaşların sona erdirilmesi yönündeki tutumlarını sürdüreceklerini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Sudani, güvenlik güçlerine ülkedeki etkin mevzilerle kara sınırları ve hava sahasını koruma talimatı verdi.

İsrail'den Üst Düzey Açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dünkü mektubunda, "Irak hükümetinin topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlü olduğunu" hatırlatarak, Tel Aviv'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve Irak hükümetini İsrail topraklarında olup biten her şeyden sorumlu tutacaklarını ifade etti.

İsrail'in Maariv gazetesi ise, Irak'ın İsrail hedeflerine yönelik olası bir saldırısında İsrail'in Irak altyapısını hedef alacağını ve ülkede suikast saldırılarına başlayacağını öne sürdü. Irak'ta, İran yanlısı Şii milis gruplar zaman zaman İsrail hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.