DOLAR
34,46 -0,17%
EURO
36,48 -0,05%
ALTIN
2.919,88 -0,06%
BITCOIN
3.174.499,37 0,42%

Irak Başbakanı Sudani: İsrail Bahane Arıyor

Irak Başbakanı Sudani, İsrail’in BM’ye gönderdiği mektubu kınayarak, saldırı için bahane aradığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:39
Irak Başbakanı Sudani: İsrail Bahane Arıyor

Irak Başbakanı Sudani, İsrail'in Provokasyonlarına Yanıt Verdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği Irak hakkındaki mektuba tepki göstererek, "İsrail'in Irak'a saldırmak için bahane aradığını" belirtti. Sudani, bu açıklamayı, başkanlık ettiği Irak Bakanlar Kurulu haftalık toplantısının ardından yaptı.

İsrail'in Tehditleri Kabul Edilemez

Sudani, "Siyonist varlığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mesajın Irak'a saldırmak için bir bahane olduğunu" ifade ederek, İsrail'in tehditlerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Savaş ve barış kararının yalnızca devlete ait olduğunu söyledi.

Başbakan Sudani, ülkesinin savaşa girmek istemediğini belirterek, Lübnan ve Filistin'deki savaşların sona erdirilmesi yönündeki tutumlarını sürdüreceklerini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Sudani, güvenlik güçlerine ülkedeki etkin mevzilerle kara sınırları ve hava sahasını koruma talimatı verdi.

İsrail'den Üst Düzey Açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dünkü mektubunda, "Irak hükümetinin topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlü olduğunu" hatırlatarak, Tel Aviv'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve Irak hükümetini İsrail topraklarında olup biten her şeyden sorumlu tutacaklarını ifade etti.

İsrail'in Maariv gazetesi ise, Irak'ın İsrail hedeflerine yönelik olası bir saldırısında İsrail'in Irak altyapısını hedef alacağını ve ülkede suikast saldırılarına başlayacağını öne sürdü. Irak'ta, İran yanlısı Şii milis gruplar zaman zaman İsrail hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi Operasyonunun Detaylarını Açıkladı
2
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi, Şiddet Olaylarına Tepki Olarak Muhalefet Liderlerini Toplantıya Çağırdı
3
Üçlü Zirvede Yeni Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Vurgusu
4
Irak Türkmen Cephesi Nüfus Sayımı Öncesi İhlalleri Duyurdu
5
Guterres'ten Haiti'deki Artan Şiddet İçin Acil Çözüm Çağrısı
6
Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki Olay Soruşturuluyor
7
Enerji Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Rekor Gelir Hedefleri ve Eleştiriler

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek