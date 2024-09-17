Irak Başbakanı Sudani, Lübnan'a Acil Yardım Ekipleri Gönderecek

Irak'tan Lübnan'a Acil Yardım Talimatı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail’in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlattığı olaylar sonrası, Lübnan'a acil tıbbi yardım ekiplerinin gönderilmesine yönelik talimat verdi. Bu bilgi, Irak resmi ajansı INA üzerinden duyuruldu.

Gelişmelerin Arka Planı

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, “Hükümetimiz, Lübnan'daki ciddi güvenlik sorunlarını ve siber saldırıyı yakından izliyor. Bu süreçte çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması bizleri endişelendiriyor,” dedi.

Acılara Yanıt

Avvadi, Başbakan Sudani'nin, yaralılar için tıbbi ve acil yardım ekipleri gönderme kararının alındığını ifade ederek, “İşgalci ordunun toprakları daha fazla işgal etmesine fırsat verilmemelidir,” şeklinde açıklamada bulundu.

Patlama Olayı

Lübnan'da Hizbullah’a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı olarak patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sonucunda biri çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2800 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların 200'den fazlasının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çatışmaların Seyri

İsrail, olaya dair henüz resmi bir açıklama yapmazken, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmaların giderek tırmandığı gözlemleniyor.