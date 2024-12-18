Irak Başbakanı Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Toplantı, bölgedeki siyasi gelişmelere ve Suriye'deki duruma odaklandı.

Irak haber ajansı INA'nın bildirdiğine göre, Sudani ve Selman El-Ula kentinde yapılan görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile Suriye’deki olayların etkileri üzerine ortak koordinasyonun önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldılar.

Görüşmenin önemli başlıkları arasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için yürütülen çabalar ve Lübnan’daki ateşkes anlaşmasına uyulması konuları yer aldı.

Sudani, bu bağlamda, "Irak'ın Suriye topraklarının birliğine olan bağlılığını, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeme konusundaki kararlılığını ve Suriye halkının özgür iradesine saygı duyduğunu" belirtti. Ayrıca, Suriye halkının ülkenin yönetimine katılımını güvence altına almak için çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.