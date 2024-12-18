DOLAR
35,01 -0,08%
EURO
36,67 0,07%
ALTIN
2.966,44 0,33%
BITCOIN
3.639.313,23 2,71%

Irak Başbakanı Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Irak Başbakanı Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bölgesel gelişmeleri ve güvenlik meselelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:53
Irak Başbakanı Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Toplantı, bölgedeki siyasi gelişmelere ve Suriye'deki duruma odaklandı.

Irak haber ajansı INA'nın bildirdiğine göre, Sudani ve Selman El-Ula kentinde yapılan görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile Suriye’deki olayların etkileri üzerine ortak koordinasyonun önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldılar.

Görüşmenin önemli başlıkları arasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması için yürütülen çabalar ve Lübnan’daki ateşkes anlaşmasına uyulması konuları yer aldı.

Sudani, bu bağlamda, "Irak'ın Suriye topraklarının birliğine olan bağlılığını, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeme konusundaki kararlılığını ve Suriye halkının özgür iradesine saygı duyduğunu" belirtti. Ayrıca, Suriye halkının ülkenin yönetimine katılımını güvence altına almak için çaba gösterileceğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Ciddiyetle Tedavi Altında
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 1 Yıl Hapis İstemi: Eğlence Mekanındaki Görüntüler Davalık Oldu
3
Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
4
Ardahan'da Sürücülere Çorba İkramı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
5
Bakan Fidan D-8 Ülkelerine Gazze ve Lübnan İçin Destek Çağrısı Yaptı
6
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye Heyetini Ağırladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı