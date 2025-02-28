Irak Büyükelçiliği Türk Yatırımcılara Seminer Düzenledi

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Yatırımcılara Seminer

Irak'ın Ankara Büyükelçiliği, Türk yatırımcı ve iş insanlarına yönelik düzenlediği seminerde, Irak'a yatırım yapmanın önemini ve vize kolaylığına ilişkin mekanizmaları anlattı. Etkinlik, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Seminere Katılan Önemli İsimler

Seminere, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Türk iş insanları ve yatırımcılar katıldı.

Yatırımcı Hareketliliğini Artırmak

Büyükelçi Lachmawi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki gelişmelere dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki iş insanları ve yatırımcıların hareketliliğini kolaylaştırmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle, Irak hükümeti, vize verme süreçlerini basitleştirmek ve Türk yatırımcıların Irak'a girişini kolaylaştırmak için kararlı adımlar atmaktadır.” dedi.

Vize Kolaylıkları ve Ticaret Hacmi

Lachmawi, Türk iş insanlarına doğrudan vize verilmesi için özel muafiyetler sağlayarak vize işlemlerini kolaylaştırdıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Irak'ın başlıca ekonomik ortaklarından biri olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te petrol ve türevleri hariç 15 milyar doları aşacağını ifade etti.

Ortak Çıkarlar ve İşbirliği Hedefleri

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Aydın, “Türkiye ve Irak, ortak çıkarları doğrultusunda, ticaretten enerjiye, ulaşımdan güvenliğe kadar birçok alanda işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz.” dedi. Irak'ın Türkiye için stratejik bir ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi

Aydın, yatırım projeleri ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi vererek, “Bu proje, Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayan kritik bir ticaret koridoru oluşturacaktır.” dedi. Böylece Irak'ın limanlarından gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabileceğini ifade etti.

Seminerin sonunda Türk iş insanları ve yatırımcılar, yaşadıkları problemleri yetkililere aktarma fırsatı buldu.