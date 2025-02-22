Irak, Ceyhan Limanı Üzerinden Petrol İhracatına Yeniden Başlıyor

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'den Ceyhan Limanı'na petrol ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin prosedürleri tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:08
Irak, Ceyhan Limanı Üzerinden Petrol İhracatına Yeniden Başlıyor

Irak, Ceyhan Limanı Üzerinden Petrol İhracatına Yeniden Başlıyor

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığını duyurdu.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, IKBY'de üretilen petrol için Ceyhan Limanı üzerinden ihracat sürecinin sona erdiğini belirtti. Bu aşamada, IKBY yetkililerinin işletilen sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı aracılığıyla ihracatını sağlamak üzere Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) devredilmesi talep edildi.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 17 Şubat 2023'te gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te durdurulan petrol ihracatının bir hafta içinde tekrar başlayacağını ifade etmişti.

Ayrıca, Irak Meclisi, IKBY'den çıkarılan her bir varil petrolün taşıma maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasası değişikliklerini de onayladı.

Öte yandan, Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı ile ilgili vermiş olduğu karar sonrasında, 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışının durmasına sebep olmuştu. Bu durumun, Irak ekonomisine 23 milyar dolardan fazla zarar verdiği tahmin ediliyor.

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