Irak'da DEAŞ'ın Selahaddin Sorumlusu Hava Saldırısında Öldürüldü

DEAŞ’ın Selahaddin Valisi Hava Saldırısında Etkisiz Hale Getirildi

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen etkili bir hava saldırısı sonucunda, DEAŞ'ın sözde "Selahaddin Valisi" olarak bilinen Ebu Ömer el-Kureyşi'nin öldürüldüğü duyuruldu. Hava Saldırının Detayları

Irak Ordusu Müşterek Harekat Komutanlığı, Selahaddin vilayetinin El-Ays bölgesine yönelik yapılan saldırının detaylarını paylaştı. Saldırı, terör örgütünün sığınağına yönelik gerçekleştirildi.

Bölgeye Yapılan Askeri Sevk

Saldırının ardından Selahaddin Harekât Komutanlığına bağlı bir keşif ve askeri istihbarat timi, harekât komutanının yönlendirmesiyle bölgedeki hedefleri incelemek üzere görevlendirildi.

Açıklamada, operasyon sırasında 4 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bunlar arasında Ebu Ömer el-Kureyşi'nin de bulunduğu belirtildi. Ele Geçirilen Malzemeler

Saldırı sonucunda çok çeşitli silahlar, gece görüş gözlüğü, el bombaları ve DEAŞ mensuplarına ait 8 adet cep telefonuyla lojistik materyalin ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonun Sürekliliği

Müşterek Harekat Komutanlığı, yapılan operasyonlar sonucunda başlangıçta belirlenen yerin yakınlarında başka bir terörist üs tespit ettiklerini ve bu yeri tamamen imha ettiklerini bildirdi. Operasyonların devam edeceği vurgulandı.